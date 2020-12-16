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Уволенный за полет в Ниццу на бизнес-джете российский министр обратился в суд

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Михаил Семенкин
Михаил Семенкин
Фото: mcx73.ru

Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин, уволенный после полета в Ниццу через Лондон на бизнес-джете, обратился в суд. Информация об этом опубликована на сайте Ленинского районного суда Ульяновска, внимание на это обратил «Коммерсантъ».

Как пишет издание, истец требует восстановить его в должности и выплатить зарплату за время вынужденного отсутствия. Иск был подан 1 декабря, ответчиком выступает областное правительство. Суд запросил у него акт служебной проверки, на основании которого было принято решение об увольнении. Следующее заседание назначено на 22 декабря.

Семенкин летал за границу со своей гражданской женой Марией Шпак. СМИ подсчитали, что перелет за границу в одну сторону мог стоить 30-35 тысяч евро (2,7-3,1 миллиона рублей). Министр был уволен 18 ноября в связи с утратой доверия. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявлял, что Семенкину вряд ли удастся сохранить рабочее место, назвав его поступок «не очень хорошим вызовом обществу».

Региональный уполномоченный по противодействию коррупции Светлана Яшнова рассказала «Коммерсанту», что служебная проверка не обнаружила коррупции. По ее словам, Семенкин сам оплатил свой перелет и в ситуации большее значение имеет морально-этическая сторона.

Адвокат Семенкина Светлана Яшнова заявила, что правительство не признает иск, утверждая, что министра уволили «в полном соответствии с законом о государственной гражданской службе». В статье 59.2 закона нарушение морально-этических норм не упоминается как основание для увольнения. Собеседник «Коммерсанта» в администрации губернатора заявил, что Семенкин ссылается на трудовое законодательство, которое не распространяется на госдолжности. Он добавил, что глава региона «вправе в любой момент отправить в отставку любого члена правительства».

Завкафедрой государственной и муниципальной службы ВШЭ Алексей Барабашев заявил «Коммерсанту», что если в контракте Семенкина есть пункт об этическом поведении, то суд может согласиться с законностью увольнения. Если речь идет лишь о профессиональной этике, оснований для увольнения не будет, заключил он.

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