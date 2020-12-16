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Назван самый опасный аксессуар Деда Мороза

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ватная борода Деда Мороза во время эпидемии может стать рассадником инфекции. Об этом пишет РИА Новости.

Опрошенные агентством врачи утверждают, что для коронавируса благоприятна влажная среда, и на элементе костюма новогоднего волшебника способна собраться достаточная для инфицирования доза вируса. «Поэтому, встретив слегка запотевшего Деда Мороза в торговом центре, не спешите кидаться ему в объятия», — заявила эпидемиолог Ольга Ненастина.

Вирусолог Елена Малинникова также указала, что любой костюм или его части должны быть сугубо индивидуальными. Пользоваться чужими головными уборами, маскарадными масками, костюмами небезопасно, поскольку носящий ту же бороду актер может оказаться бессимптомным носителем COVID-19 и, передав аксессуар другому, способен инфицировать других, пояснила она.

В ноябре телеведущая Елена Малышева заверила родителей в безопасности контактов детей с Дедом Морозом на праздниках. По ее словам, общение со сказочными персонажами ничем не грозит детям. «У детей очень высокий врожденный иммунитет, а это способность все чужеродные агенты просто уничтожать на уровне слизистых рта и носа», — добавила ведущая.

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