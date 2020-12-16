Глава Федерации мигрантов объяснил большое число приезжих в России

Большое число приезжих в России объясняется тем, что многие россияне слишком ленивы, чтобы работать в определенных сферах. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил глава Федерации мигрантов Вадим Коженов.

По его словам, в стране давно установились единые для всех трудовые условия, и разницы в оплате труда нет. «Нельзя сказать, что им платят меньше. Если мы смотрим именно по итогам месяца, мигранты обычно зарабатывают больше местных, ну просто они больше работают», — объяснил Коженов.

Российские граждане не стремятся занимать вакансии, которые считаются «мигрантскими», потому что почти всегда это сдельная работа, которая предполагает большие усилия для достойного заработка, уточнил собеседник радиостанции.

Коженов отметил, что именно ленивые люди чаще всего недовольны существованием мигрантов, при этом сами они хотят «ничего не делать, получать деньги». В пример он привел ситуацию, когда от автомобильного завода пришла заявка на трудоустройство 400 человек в цех с предварительным двухнедельным обучением в случае необходимости.

«У вас тепло, светло, не надо ничего таскать тяжелое. Вы собираете один и тот же проводок за день тысячу раз. Но я им отвечаю то же самое: "Где я их вам возьму?"» — пояснил глава организации.

Ранее в МВД сообщили, что за год число мигрантов в России сократилось вдвое. Суммарная нехватка 190 тысяч рабочих наблюдается в 50 регионах страны. Минстрой попросил упростить въезд иностранцам для работы на стройках.

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