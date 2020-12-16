Построенный без гвоздей дом-солонку решили продать за миллионы долларов

Один из старейших домов в городе Ист-Хэмптон штата Нью-Йорк решили продать за несколько миллионов долларов. Изначально здание было построено в форме традиционной американской солонки с крутой покатой крышей без использования гвоздей. Об этом сообщает издание Patch.

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По словам риелтора Энцо Морабито (Enzo Morabito), который занимается продажей дома, деревянная «солонка» была возведена на участке в 1680 году и принадлежала семье основателя поселения. Спустя несколько столетий новый владелец организовал в доме салон, куда приходили местные жители, чтобы обсудить последние политические события. Со временем здание реконструировали и превратили, как отметил Морабито, в «обитель искусства с налетом современности». Теперь хозяин легендарного объекта хочет получить за него 4,5 миллиона долларов (более 330 миллионов рублей).

Дом площадью 5,5 тысяч квадратных метров находится на участке размером около половины гектара. Внутри располагаются пять спален, пять ванных комнат, кухня и пространство для игр. Многие помещения в доме оборудованы каминами. На территории также есть бассейн, крытая веранда, сарай и гараж на две машины. Риелтор обратил внимание, что из дома открывается вид на окружающий пейзаж.

В ноябре 2020 года в Нью-Йорке выставили на продажу дом, где проживали герои Николь Кидман (Nicole Kidman) и Хью Гранта (Hugh Grant) в американском драматическом сериале «Отыграть назад» (The Undoing). Владельцы попросили за объект почти 30 миллионов долларов (на тот момент более 2,2 миллиарда рублей). По данным риелторов, особняк площадью около 930 квадратных метров находится недалеко от Центрального парка и Пятой авеню. На пяти этажах располагаются девять спален, 12 ванных комнат, просторный холл, гостиная, совмещенная со столовой, а также несколько террас.

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