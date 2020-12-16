Минздрав предложил расширить страховые выплаты по COVID-19

Министерство здравоохранения России предложило расширить страховые выплаты по COVID-19, распространив их на немедицинских работников, которые при исполнении трудовых обязанностей непосредственно контактируют с пациентами с COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект приказа.

Ведомство проанализировало данные от регионов и пришло к выводу, что общее число таких россиян, которые смогут претендовать на страховые выплаты, составляет 16 955 человек. Предполагаемые затраты на компенсацию расходов по таким выплатам по 2020 году составят 1,49 миллиарда рублей, говорится в документе.

Ранее Минздрав России назвал сумму страховых выплат медикам за работу с больными COVID-19. Медицинские работники получили более 11 миллиардов рублей. Отмечается, что 395 страховых выплат на сумму более одного миллиарда рублей было произведено из-за смерти медиков.