Россиянка изменила внешность ради участия в показе европейского модного дома

Самая популярная русская модель София Стейнберг сменила прическу ради показа европейского модного дома. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

17-летняя манекенщица из Новосибирска приняла участие в шоу Yves Saint Laurent, на котором была представлена весенняя коллекция 2021 года. Стейнберг продефилировала в нескольких образах, при этом ради показа она частично побрилась налысо. Так, например, ее запечатлели в белом мини-платье, колготках в горох и туфлях на каблуках. Стейнберг также засняли в черных велосипедках, шелковой коричневой рубашке и белом жакете.

«Мое первое шоу YSL! Сбылась моя большая мечта», — подписала она пост, выразив благодарность креативному директору бренда Энтони Ваккарелло.

В октябре популярная американская певица Холзи удивила подписчиков своим новым имиджем. На опубликованном в соцсетях снимке певица запечатлена без волос: она побрилась налысо. На ней — белая футболка с разноцветным рисунком, бусы и маленькие серьги.