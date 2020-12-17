Докторскую степень и диссертацию жены Байдена назвали «мусором»

Докторскую степень и диссертацию жены избранного президента США Джо Байдена Джилл Байден назвали «мусором». Такое мнение выразил журналист National Review Кайл Смит (Kyle Smith), который ознакомился с текстом ее диссертации.

Критик отметил, что Джилл Байден получила степень от частного Делавэрского университета (University of Delaware), одним из самых выдающихся выпускников которого является Джо Байден.

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По словам Смита, Университет Делавэра должен был отклонить ее диссертацию 2006 года как «неряшливую, плохо написанную, неакадемическую и едва подходящую для класса социальных наук в средней школе». «Диссертация Джилл Байден не является дополнением к общему количеству человеческих знаний. Это не демонстрация опыта в конкретной теме или более широкой области», — подчеркнул он.

Также Смит назвал диссертацию маленьким, задыхающимся, хрипящим лесным существом Disney. Автор статьи добавил, что, на самом деле, «умные люди понимают, что наличие ученых степеней не является доказательством их интеллекта».

Ранее первую леди США, преподавательницу колледжа Джилл Байден, уличили в копировании образа жены действующего президента США Дональда Трампа Мелании. Журналисты The Sun обратили внимание, что на протяжении нескольких лет 69-летняя Байден выступала на публичных мероприятиях в одежде, фасон и расцветка которой в точности повторяют наряды Мелании Трамп.