США начнут использовать ядерную энергию в космосе

Президент США Дональд Трамп подписал директиву об использовании ядерной энергии в космосе. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Шестая директива о политике в космосе» касается разработок и использования космических ядерных энергетических установок во время полетов в космос и исследований Луны. Их начнут использовать в том случае, если других источников энергии — например, солнечного света или химического топлива — недостаточно. Цель директивы — «продвижение доминирования и стратегического лидерства США в космосе».

РИА Новости со ссылкой на главу НАСА Джима Брайденстайна пишут, что благодаря директиве агентство сможет развивать ядерные системы, которые позволят «обеспечить работу в других мирах» и «питать будущие пилотируемые миссии на Марс».

Вашингтон обязуется соблюдать меры безопасности в разработке ядерных установок.