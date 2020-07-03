Названа причина скачка радиации у границ России

Скачок уровня радиации в Северной Европе у границ с Россией может быть вызван работами на ядерном реакторе. Однако конкретное место выброса частиц пока не найдено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Недавнее обнаружение слегка повышенных уровней радиоизотопов в Северной Европе, вероятно, связано с ядерным реактором, который работает или находится на техническом обслуживании», — сообщили в агентстве. Ранее там подчеркнули, что произошедший выброс не скажется на здоровье людей.

Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали в начале июня превышение уровня радиоактивных веществ у северных границ России. СМИ цитировали сообщение Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов (RIVM) о том, что радионуклиды поступили со стороны запада России. Позднее институт опроверг эту информацию, добавив, что на данном этапе невозможно определить страну-источник.

Впоследствии в России отчитались о том, что никаких ядерных инцидентов на территории страны в последнее время не происходило. Подобные отчеты подготовили еще 40 стран.

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