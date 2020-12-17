Россиян предупредили о подорожании детского питания

Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») предупредил о скором подорожании соков и детского питания в России. Поводом для этого станет отмена льгот на закупку импортного сырья. Соответствующее обращение отправлено вице-премьеру России Алексею Оверчуку, пишет газета «Ведомости».

Нулевая пошлина на ввоз фруктового пюре действовала с 2013 года. В последние годы она распространялась на все страны Евразийского экономического союза и постоянно продлевалась. Россия ожидала очередного продления, но на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 1 октября 2020 года против выступила Киргизия.

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В результате производители вынуждены платить полную ставку, то есть 10 процентов от таможенной стоимости. В своем письме «Союзнапитки» попросили вернуть нулевую ставку на указанные товары, а также обнулить пошлины на такое сырье, как замороженные фрукты, пищевые добавки и ингредиенты.

Президент организации Максим Новиков объяснил, что в России невозможно найти поставщиков фруктового пюре из груш, абрикосов и персиков, потому что этих фруктов в стране не так много.

Представители отрасли ожидают, что себестоимость продукции, использующей такое сырье, вырастет на 7-10 процентов. Сумма пошлины, которую придется уплатить крупному производителю, оценивается в 3-6 миллионов долларов.

Ранее президент России Владимир Путин возмутился ростом цен на базовые продукты, такие как сахар и подсолнечное масло. После этого правительство анонсировало введение максимальных цен на продукцию.

Накануне, 16 декабря, Минсельхоз и Минпромторг подписали соглашение о снижении и поддержании цен на товары первой необходимости с крупнейшими продавцами и производителями. Оно вступит в силу 20 декабря и будет действовать до 1 апреля 2021 года. Также власти договариваются о снижении цен на гречку и картофель.