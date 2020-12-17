Трое заключенных сбежали из колонии в Петербурге

В Санкт-Петербурге трое заключенных сбежали из исправительной колонии (ИК-5) в поселке Металлострой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в ночь на 17 декабря мужчины, находившиеся в изоляторе для нарушителей режима, сумели взломать дверь и проникнуть в помещение кухни, там они выломали окно и выбрались за территорию исправительного учреждения. Согласно официальной информации, в ИК-5 имеется участок колонии-поселения на 50 мест.

По данным источника агентства «Интерфакс», заключенные, отбывавшие наказание за незаконный оборот наркотиков, находились именно в колонии-поселении и были не под полным ограничением свободы. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказания и МВД ведут розыск беглецов.

12 октября сообщалось, что в Иркутской области из колонии сбежали двое российских заключенных.