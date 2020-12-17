Путин раскрыл потраченные россиянами за границей суммы денег

Президент России Владимир Путин раскрыл потраченные россиянами при поездках за границу суммы денег. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой в четверг, 17 декабря, ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

По словам главы государства, за год отечественные путешественники тратили в зарубежных странах около 35 миллиардов долларов. Поэтому, отметил Путин, закрытие внешних границ открывает возможности для внутреннего туризма.

Ранее в ходе этой же пресс-конференции президент напомнил о важности развития внутреннего туризма и сообщил, что для возврата денег при поездках внутри страны по программе кешбэка предусмотрено 15 миллиардов рублей.

Кроме того, он в четырех словах прокомментировал вопрос об открытии границ. «Как только — так сразу», — сказал лидер России и подчеркнул, что необходимо дождаться разрешения врачей.