Путин описал российскую идентичность

В сложных условиях пандемии коронавируса народ России продемонстрировал то, что лежит в основе его идентичности, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Ее трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«За что я хотел бы поблагодарить граждан страны — в этих достаточно сложных условиях мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности. Единение народа при какой бы то ни было угрозе», — сказал он.

Это касается работы волонтеров, медиков, состояния всего общества, нацеленного на поддержку ближних, отметил глава государства.

Также Путин охарактеризовал уходящий 2020 год. По его словам, он принес и плюсы, и минусы, но главной проблемой стала пандемия коронавируса, так как она наложила отпечаток на все стороны жизни. Президент отметил, что Россия справляется с ней лучше многих стран, «которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения».

В этом году из-за эпидемиологической обстановки большая пресс-конференция Путина проходит по видеосвязи. Глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы — в зале Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве.

Журналисты из регионов будут общаться с президентом удаленно, всего на пресс-конференцию аккредитовано 774 журналиста, 237 из них работают в Москве.