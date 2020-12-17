Огромный ящер напал на строителя «Парка Юрского периода»

На индонезийском острове Ринча комодский варан напал на строителя курорта, вдохновленного парком динозавров из фильма «Парк Юрского периода». Об этом сообщает издание The Independent.

В результате нападения 46-летний Элиас Агас (Elias Agas) получил серьезные травмы и был эвакуирован в больницу на быстроходном катере. Это не первый инцидент во время строительства: в октябре в Instagram появилась фотография огромного ящера, который встал на пути грузовика.

Строящийся курорт стали сравнивать с «Парком Юрского периода» после того, как его архитекторы опубликовали видео с узнаваемой музыкой из фильма про динозавров. В нем было показано, что для защиты от варанов на территории выкопают рвы.

Комодские вараны — самые большие современные ящерицы. Их длина может превышать три метра, а вес — 80 килограммов. В Индонезии они защищены законом. На острове Ринча, входящем в состав национального парка Комода, обитают тысячи варанов.

В 2019 году сообщалось, что на Ринче два комодских варана подрались на глазах туристов. Во время схватки животные поднялись на задние лапы и пихали друг друга передними. Одному из варанов удалось повалить другого и прижать его к земле.