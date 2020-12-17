Китайского «убийцу Starbucks» признали виновным в мошенничестве

Китайская сеть кофеен Luckin Coffee выплатит 180 миллионов долларов штрафа. Комиссия по ценным бумагам и биржам США признала ее виновной в мошенничестве, пишет CNBC.

В апреле стало известно, что операционный директор компании подделал данные об объеме продаж сети. Он увеличил показатели в документах на 310 миллионов долларов. Luckin Coffee сама начала расследование. Независимая экспертиза выяснила, что компания завысила количество проданных товаров на 69 процентов в третьем и на 88 процентов в четвертом квартале 2019 года.

Комиссии по ценным бумагам и биржам утверждает, что компания привлекла около 864 миллионов долларов, предоставляя недостоверную отчетность о своих доходах. Luckin Coffee называют убийцей Starbucks, потому что она почти вытеснила известную сеть с китайского рынка менее чем за два года.

На конец сентября 2019 года под брендом китайской сети работали 3680 кофеен — это в два раза больше, чем в сентябре 2018 года. Luckin Coffee в мае 2019 года провела IPO и стала одной из немногих китайских компаний, которые провели удачное размещение акций.