Дептранс избежал повышения тарифов для постоянных пассажиров

Стоимость безлимитных билетов для проезда в общественном транспорте Москвы на 90 и 365 дней в 2021 году останется прежней. Цена самого популярного проездного в московском транспорте — на 30 дней — изменится в пределах инфляции, рост составит порядка 3,5 процента, или 1,3 рубля за одну поездку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта Москвы.

«Мы сохранили стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней, а изменения остальных тарифов в 2021 году сделали минимальными. Стоимость проездного на 30 дней изменится в пределах инфляции — около 3,5 процента. Одна поездка по нему изменится на 1,3 рубля», — рассказали ТАСС в пресс-службе департамента.

«Мы в первую очередь постарались избежать повышения тарифов для наших постоянных пассажиров, пользующихся билетами на 90 и 365 дней, поэтому нам удалось сохранить стоимость этих проездных. Изменения остальных тарифов будут минимальными, это вынужденная мера. Несмотря на пандемию, московский транспорт весь 2020 год работал в полном объеме — без снижения числа рейсов, полностью сохраняя частоту движения. При этом упала на треть билетная выручка. Кроме того, 2020-м выросли и продолжат расти в 2021 году затраты на дизельное топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие», — отметил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Сергей Андрейкин.

Повышение тарифов на проезд в транспорте Москвы в 2021 году ожидается минимальным — примерно на уровень инфляции, при этом по ряду билетов цены могут остаться неизменными, сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Стало известно о повышении стоимости проезда на общественный транспорт в других регионах России, так, в Санкт-Петербурге проезд на метро по «Подорожнику» станет дороже на 8 процентов, а в Ижевске с нового года проезд подорожает сразу на 25 процентов. В Татарстане цена взрослого проездного станет выше на 10 процентов, детского — на 4 процента.