Популярная соцсеть будет удалять дезинформацию о вакцинах от коронавируса

Популярная социальная сеть Twitter заявила, что будет удалять посты, содержащие недостоверную информацию о вакцинах от коронавируса. Об этом говорится в блоге компании.

Согласно заявлению, с 21 декабря будут удаляться твиты, содержащие утверждения, что вакцинация используется для «намеренного вреда или контроля над населением». Также удалению будут подлежать «ложные и широко опровергнутые заявления о негативных последствиях вакцинации» и «ложные заявления, что COVID-19 не существует или несерьезен, а потому вакцинации не нужны».

Кроме того, с 2021 года Twitter будет маркировать или размещать предупреждение в постах с «необоснованными слухами, оспариваемыми утверждениями, а также неполной или вырванной из контекста информацией о вакцинах». Такие твиты могут содержать ссылки на авторитетную информацию об общественном здравоохранении или правила Twitter, чтобы предоставить пользователям дополнительный контекст и достоверную информацию о COVID-19.

Ранее начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что в столице будут искать в соцсетях нарушения мер против коронавируса. По словам Данчикова, административное расследование могут начать из-за фото или видео, либо других материалов в соцсетях. Затем будут собираться доказательства и проводиться работа с барами, кафе и ресторанами, проверка выполнения ими сантребований.