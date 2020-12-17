Полиция проверит угрозы депутату Госдумы Поклонской

Полиция начала проверку после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской об угрозах причинения тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«[Она] заявила, что неизвестные занимаются незаконным сбором и распространением информации в интернете о ее частной и семейной жизни», — сказал собеседник.

Ранее Поклонская ответила упрекнувшему ее генеральному директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, который остался недоволен приглашением для работы в Крым американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Я за то, чтобы наши ракеты летали круче, чем ракеты NASA, отметила она.