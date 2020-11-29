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Поклонская предложила депутату спеть в «ВИА Гре» в ответ на критику

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Фото: Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила депутату Евгению Федорову спеть в группе «ВИА Гра». Так она ответила на критику со стороны коллеги в ее адрес, передает РИА Новости.

Ранее Федоров в Telegram-канале раскритиковал желание Поклонской остаться в политике. «Кому нужна разгильдяйка?», — написал он и спросил, о чем она думала, когда «нарушала фракционную дисциплину». Также, по словам Поклонской, депутат предлагал ей «пойти вон».

Депутат назвала поведение коллеги и его выпады непозволительными. «А по поводу "пошла вон" — предлагаю ему спеть дуэтом с группой "ВИА Гра" одноименную песню», — сказала депутат.

Она также отметила, что это личное мнение конкретного депутата, до которого ей нет дела. «И еще, проявляя сожаление и сочувствие к его моральной бедности, я не собираюсь обращаться в специальную комиссию с просьбой дать оценку его словам. Поэтому пусть расслабится товарищ Федоров», — заключила депутат.

В октябре Поклонская в трех словах отреагировала на отлучение от церкви схимонаха Сергия (Романова), которого называли ее духовником. «Сами пусть разбираются», — заявила она.

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