Министр внутренних дел США заразился коронавирусом

Министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт заразился коронавирусом. Об этом в четверг, 17 декабря, со ссылкой на представителя ведомства сообщило агентство Reuters.

Бернхардт переносит COVID-19 в бессимптомной форме. Министр продолжит работать из дома до получения отрицательных результатов тестов.

16 декабря госсекретарь США Майк Помпео ушел на изоляцию после контакта с человеком, заболевшим COVID-19.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его адвокат Руди Джулиани заразился коронавирусом. А в октябре сам американский лидер вместе с супругой Меланией переболел COVID-19. На 17 декабря число заразившихся коронавирусом в США составляет 16,9 миллиона. С начала пандемии в стране умерло более 307 тысяч человек.