Затравленная в школе девушка выросла и разбогатела на продаже интимных фото

Жительница калифорнийского города Мурриет, которая подвергалась травле в школе, выросла и разбогатела на продаже интимных фото. Соответствующая история появилась на Daily Star.

По словам 32-летней Анджелины Вальдез (Angelina Valdez), в школьные годы сверстницы постоянно ее запугивали, и она часто ввязывалась в драки. «Когда я была подростком, я носила короткие топы и шорты, и меня дразнили другие девочки. Как-то раз на меня набросились пять девушек и хотели проткнуть мой глаз скрепкой», — пожаловалась американка.

Героиня материала призналась, что ей приходилось каждый день рано уходить из школы, чтобы избежать травли. «В какой-то момент я устала бегать от них, и поэтому начала носить с собой тяжелый железный замок в качестве оружия — после этого девочки больше не приставали ко мне», — добавила Вальдез.

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Американка также рассказала, что перестала стесняться своего внешнего вида, когда повзрослела. Она стала продавать откровенные снимки в соцсетях и начала зарабатывать восемь тысяч долларов (608 тысяч рублей) в неделю. «Это очень круто, что в наши дни мне платят просто за то, что я хожу в нижнем белье», — подчеркнула героиня.

По словам модели, со временем она осознала, что одноклассники просто завидовали ее экзотической внешности. «У меня маленькие ярко-зеленые глаза, оливковая кожа, большие губы и вьющиеся каштановые волосы. Теперь я не придаю значения чужому мнению», — заключила Вальдез.

Ранее в декабре мать-одиночка заработала сотни тысяч рублей на продаже фото собственных ног. По словам героини материала, все началось с продажи кроссовок на Ebay. Один из покупателей спросил, пахнет ли ее обувь и может ли она, прежде чем отправить ему, поносить ее несколько дней. За это он предложил ей 40 фунтов стерлингов вместо десяти.