Том Круз закрутил тайный роман с актрисой с 20-летней разницей в возрасте

Звезда и продюсер франшизы «Миссия: невыполнима» Том Круз закрутил тайный роман с актрисой Хейли Этвелл, снимающейся в седьмой части серии. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источник.

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Отмечается, что между артистами 20-летняя разница в возрасте.

По словам собеседника газеты, Круз и Этвелл сблизились во время локдауна из-за пандемии коронавируса, а позже регулярно встречались после окончания съемок. Помимо этого, 58-летний американский актер и его 38-летняя коллега были замечены держащимися за руки на съемочной площадке фильма в Лондоне.

Ранее в декабре в сеть слили аудиозапись, на которой Круз матерится на членов съемочной группы фильма «Миссия: невыполнима», нарушивших правила социального дистанцирования на площадке. Распекая подчиненных, артист пригрозил им увольнением.