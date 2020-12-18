Власти добавили денег на лекарства заболевшим коронавирусом в регионах

Российские власти добавили денег на лечение заболевших коронавирусом в регионах. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении Минздраву России из резервного фонда правительства 2,7 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс».

Средства направлены на приобретение лекарств для тех, кто получает медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Контролировать их выделение будет Минздрав, доложить об этом в правительство должны до апреля будущего года.

Ранее в декабре, выступая на ежегодной пресс-конференции, президент России Владимир Путин назвал стоимость поддержки россиян в пандемию. По его словам, на прямую поддержку было выделено 838 миллиардов рублей.«У нас стратегические цели никуда не исчезли, но коронавирус внес свои поправки», — указал он.

Также президент озвучил план по выходу из коронакризиса. «Я когда говорил о том, что правительство работало очень напряженно в течение всего этого года, вместе с администрацией президента вырабатывались необходимые решения по поддержке и граждан, и экономики», — отметил он.