Газпромбанк запустил собственного мобильного оператора

Газпромбанк объявил о начале работы своего собственного мобильного оператора «ГПБ Мобайл». SIM-карту можно будет подключить в отделениях банка в Москве и Московской области или заказать курьерскую доставку на дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

Новый мобильный оператор будет работать на сети Tele2. Протестировать связь можно бесплатно — при подключении абоненты получат 5 гигабайт интернета и 200 минут на 14 дней. За переход со своим номером банк предлагает 1 тысячу рублей на счет в подарок.

«ГПБ Мобайл» предлагает абонентам линейку тарифных планов «Быть вместе», отличительной особенностью которых является возможность клиентов получить скидку на услуги связи до 70 процентов всего лишь оплачивая покупки своей картой Газпромбанка.

Запуск собственного мобильного оператора связан с тем, что Газпромбанк продолжает активно работать над развитием розничной экосистемы, внедряя продукты, которые считает необходимыми для обеспечения клиентов наилучшим сервисом. «Уверен, что мобильная связь, доступная в Московском регионе по весьма привлекательными тарифам, не только будет востребована многочисленными существующими клиентами Газпромбанка, но и привлечет внимание множества новых пользователей», — отметил первый вице-президент, член правления «Газпромбанка» Алексей Попович.

Банковские виртуальные операторы — самый быстроразвивающийся сегмент рынка виртуальных операторов сотовой связи (MVNO). За период с января по октябрь этого года абонентская база виртуальных операторов банков выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам директора по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергея Волкова, такой интерес со стороны аудитории обусловлен тем, что коммерческий банк объединяет в себе все компоненты для запуска успешного MVNO-проекта.