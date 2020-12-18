Новогодние образы российских мужчин оказались дороже женских

Российские мужчины тратят больше денег на покупку праздничного образа, чем женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование онлайн-магазина Lamoda и СберУслуг, проведенное в первые две недели декабря.

Согласно подсчетам аналитиков, стоимость мужского образа превышает стоимость женского на 300 рублей и составляет 11 500 рублей. Обычно они тратят на костюм, который состоит из рубашки, ботинок и брюк, 9800 рублей. Вдобавок 1700 рублей россияне тратят на стрижу и уход за бородой и усами перед Новым Годом.

Женский образ (платье, туфли и клатч), в свою очередь, обходится россиянкам в среднем в 8100 рублей. Отмечается, что самыми востребованными бьюти-услугами стали маникюр и стрижка волос: спрос на них вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом в ноябре. В среднем россиянки расходуют 3100 рублей во время посещения в салон красоты.

Ранее в сентябре россияне раскрыли заготовленную на свою внешность сумму. Выяснилось, что жители страны выделяют на товары для красоты до 20,4 тысячи рублей. При этом женщины более тщательно подходят к выбору декоративной косметики и средств для ухода, чем мужчины.