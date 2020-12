Фото: страница That's It, I'm Ring Shaming на Facebook

Девушка носила уродливое кольцо из любви к жениху и вернула после расставания. На ее рассказ, опубликованный в закрытой Facebook-группе That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами») обратили внимание в The Sun.

Анонимная пользовательница разместила пост с фотографией двойного серебряного кольца, дизайн которого напоминает символ инь-ян: аксессуар украшен круглым черным сапфиром и квадратным бриллиантом. В подписи к фото американка рассказала, что это изделие было изготовлено для нее на заказ бывшим женихом.

По словам автора снимка, она была в ужасе от дизайна кольца, однако продолжала носить его на протяжении полугода. «Его оценили в восемь тысяч фунтов стерлингов (794 тысячи рублей). Представляете?» — подчеркнула героиня материала. Она добавила, что вернула кольцо бывшему жениху при расставании, несмотря на то, что он предложил ей оставить его себе.

Пользователи сети сочли дизайн изделия уродливым и поддержали автора публикации в комментариях. «Сначала я подумала, что это два уродливых кольца», «Я возненавидела множество колец на этой странице, но, боже, это кольцо просто ужасно», «Ой, это чертовски уродливо. Мне жаль, что тебе пришлось носить это и делать вид, что тебе это нравится!», «Это самое худшее кольцо, которое я когда-либо видел!», «У меня бы кружилась голова каждый раз, когда я смотрела на него», — высказывались они.

Ранее в декабре эксперты назвали женщину, которая получила на помолвку самое красивое кольцо в мире. Так, кольцо герцогини Кембриджской Кэтрин признали самым популярным. Известно, что изделие из белого золота с сапфиром и 14 бриллиантами, изготовленное брендом Garrard & Co, ранее принадлежало покойной принцессе Диане.