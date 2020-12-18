На Украине нашли адвоката для Сталина

На Украине нашли адвоката для лидера СССР Иосифа Сталина, которого собираются посмертно судить за депортацию крымских татар в 1944 году. Об этом сообщает «Страна.ua».

Украинская прокуратура Крыма (офис находится в Киеве) запросила бесплатного защитника для Сталина. Столичный центр адвокатской помощи выделил юриста Андрея Доманского. Его уже вызвали в прокуратуру.

Доманский защищал журналиста Кирилла Вышинского, который был арестован по подозрению в госизмене и освобожден в августе 2019 года в рамках обмена между Россией и Украиной.

Генпрокуратура Украины объявила официальное подозрение Сталину и наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии в 2017 году. В Минюсте назвали это актом восстановления исторической справедливости.

Депортация крымских татар была осуществлена в мае 1944-го после освобождения Крыма от нацистских войск. Поводом стало сотрудничество представителей народа с немецкими захватчиками. Вернуться на полуостров крымским татарам разрешили только в 1987 году.