В России появились еще два телеканала. Как стало известно «Ленте.ру», 18 декабря компания «МТС Медиа» в тестовом режиме запустила собственные телеканалы KinoJam1 и KinoJam2, которые транслируют фильмы и сериалы.

KinoJam1 посвящен отечественному кинематографу («Лед», «Текст», «Экипаж», «Викинг», «Оттепель»), в то время как на канале KinoJam2 будут демонстрироваться популярный зарубежный контент («Бывшая с того света», «Джуди», «Голодные игры», «Третья звезда», «Вторая жизнь Уве», сериалы «Молодой Папа» и «Мост»). Оба канала будут транслировать фильмы не старше семи лет с момента выпуска, а также культовые кинопроекты 1990-х и 2000-х годов.

Вещание каналов МТС будет круглосуточным. Сетка телеканалов будет формироваться с учетом основных календарных праздников и ключевых событий в киносериальной индустрии («Оскар», «Ника», «Каннский кинофестиваль», «Кинотавр»).

Поставщиками контента для телеканалов являются киностудии «Централ Партнершип», Art Pictures, BAZELEVS, «АГЕНРИ», «Русский Репортаж», «Вольга», «Парадиз» и другие производственные компании.

Новые телеканалы станут доступны абонентам МТС ТВ в рамках базового пакета, а также зрителям онлайн-кинотеатра МТС. Как сообщили «Ленте.ру» в «МТС Медиа», в дальнейшем компания рассматривает возможность выхода на дистрибуцию в сети других операторов. По словам гендиректора «МТС Медиа» и вице-президента МТС по развитию медиабизнеса Игоря Мишина (в прошлом — один из создателей ТНТ), появление новых телеканалов оздоровит конкурентные отношения на рынке.