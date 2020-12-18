«ВТБ Лизинг» победил в двух номинациях премии «Лизинговая сделка года»

Сделка между «ВТБ Лизинг» и «Почтой России» по поставке 1162 автомобилей Lada Largus признана лучшей в автомобильном сегменте по версии Национальной премии «Лизинговая сделка года». Глава «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер стал лидером медиа-рейтинга руководителей лизинговой отрасли по версии «СКАН-Интерфакс», получив признание за личный вклад в освещение событий рынка лизинга в 2020 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «ВТБ Лизинг».

Лизинговая сделка «ВТБ Лизинг» с «Почтой России» стала флагманской для заказчика в условиях пандемии и была реализована в крайне сжатые сроки

«ВТБ Лизинг» поставил 1162 машины в 121 отделение «Почты России», находящиеся в 82 городах на территории всей страны рекордно сжатые сроки — всего за 120 дней, несмотря на то, что сделка проходила в условиях пандемии. Банк ВТБ выделил под сделку отдельную кредитную линию с индивидуальными условиями фондирования. Кроме того, была предусмотрена субсидия по программе льготного лизинга колесной техники Минпромторга России.

«Мы рады сотрудничать с Почтой России и вносить свой вклад в обновление парка предприятия, чтобы удовлетворить растущий спрос на курьерские услуги, а также сократить время доставки отправлений и посылок до получателей. ВТБ Лизинг всегда старается предлагать наиболее привлекательные предложения по поставке техники в рамках конкурсных процедур и максимально гибкие условия финансирования проектов наших партнеров. В непростых условиях весны этого года вместе с другими участниками сделки мы смогли в крайне сжатые сроки разработать дизайн этого социально значимого проекта, найти необходимые ресурсы и оперативно осуществить поставку машин в регионы», — прокомментировал новость генеральный директор «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер.

«ВТБ Лизинг» работает с «Почтой России» с 2010 года и является крупнейшим лизингодателем специализированного подвижного состава предприятия. За прошедшие два года объемы сотрудничества были значительно увеличены. На сегодняшний день 272 багажно-почтовых вагонов используется «Почтой России» по договорам с «ВТБ Лизинг». В мае 2020 года партнеры также договорились о поставках 1162 автомобилей Lada Largus в лизинг на пять лет, а в сентябре была заключена пятилетняя сделка на 116 автомобилей «КАМАЗ».

Стратегический информационный партнер премии «СКАН-Интерфакс» в номинации «Лидер медиа-рейтинга руководителей лизинговой отрасли» наградил генерального директора «ВТБ Лизинг» Дмитрия Ивантера специальным призом. Начиная с 2020 года глава компании постоянно занимает первую строчку рейтинга, который система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа «СКАН-Интерфакс» публикует совместно с медиа-порталом FedLeasing.ru.

Крое того, эксперты премии отметили Дмитрия Ивантера за личный вклад в освещение событий рынка лизинга в 2020 году. В качестве председателя совета «Лизингового союза», Ивантер последовательно защищает интересы отрасли в СМИ и в общественном пространстве, пропагандируя важность лизинга для эффективного развития экономики страны и выступая за честную конкуренцию среди участников рынка.