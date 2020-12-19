Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео

В Дагестане горный утес рухнул на автомобильную дорогу. Очевидцы сняли момент разрушения скалы на видео, оно опубликовано в Telegram-канале «Мобильный репортер official».

На кадрах видно, как отвесный утес начинает рушится, из-за чего вниз летят огромные обломки вместе с деревьями, которые росли на вершине.

В местном МЧС рассказали, что утес обрушился во время плановых работ на автодороге. «Произошел осыпной процесс. Пострадавших нет», — приводит сообщение оперативных служб агентство РИА Новости.

Там добавили, что жизнеобеспечение населения не нарушено, дорога уже расчищена.