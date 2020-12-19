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В США появятся космические стражи

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Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

В США появятся космические стражи. Об этом заявил вице-президент страны Майк Пенс, передает Politico.

Пенс от имени президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявил, что отныне военнослужащих Космических сил США будут называть стражами (guardians).

Космические войска в своем Twitter-аккаунте сообщили, что в выборе названия на протяжении года с момента создания нового вида вооруженных сил участвовали, как сами военнослужащие, так и обычные граждане.

Ранее пользователи сети высмеяли новую форму космических войск США. Американцы назвали форму «ужасающе веселой» из-за ее зеленых цветов, больше подходящих для леса. Некоторые комментаторы задались вопросами, зачем вообще нужен камуфляж за пределами Земли и есть ли смысл в космических силах.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп официально объявил о создании в стране военно-космических сил. Трамп отмечал, что создание нового вида вооруженных сил стало самой крупной инвестиций в армию США.

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