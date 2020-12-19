Санитарка с «зарплатой 116 тысяч рублей» назвала свой реальный заработок

Санитарка из кольской больницы Наталья Козырева, которая на пресс-конференции Владимира Путина пожаловалась президенту на отсутствие «коронавирусных» надбавок, и зарплата которой, по утверждению местных властей, составила 116 тысяч рублей, назвала свой реальный заработок. Как пишет издание «Подъем», он сильно отличается от озвученной чиновниками суммы — за месяц она получила 29 тысяч рублей.

«Я сама в шоке от цифры 116 тысяч и 77 тысяч. Я знаю правду и человек, который говорит правду, не боится, — сказала Козырева. — Он [министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев] сам себя топит. Расчетные листы я обнародую, и все узнают, как на самом деле. В больнице меня поддержали».

Санитарка рассказала, что после жалобы Путину в больнице, где она работает, началась проверка.

«Сотрудники, которые были санитарами, затем в 2018 году переведены в уборщики, но выполняющие функции санитаров, имеют прямой контакт в "красной зоне", но не подпадают под выплаты федерального характера. Моя цель была предложить президенту рассмотреть и включить и эти должности в оплату», — пояснила она.

Об отсутствии надбавки медикам из Колы Мурманской области президенту рассказали в ходе пресс-конференции 17 декабря. Ему зачитали обращение врачей, которые заявили, что ни разу с начала пандемии не получали выплаты за работу с пациентами «красной зоны».

После этого губернатор региона Андрей Чибис заявил, что такое невозможно, и отметил, что ни одной жалобы на выплаты не поступало.

Позже глава Минздрава Панычев заявил, что в ноябре 2020 года при работе на полторы ставки пожаловавшаяся женщина получила порядка 77 тысяч рублей в качестве надбавки, а полная заработная плата составила 116 тысяч рублей.