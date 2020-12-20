Путин рассказал о тлеющих конфликтах у границ России

Президент России Владимир Путин похвалил российских разведчиков за успехи в выполнении поставленных перед ними задач. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает «Интерфакс».

«Необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чем здесь говорю и высоко оцениваю проведенные сложные профессиональные операции», — заявил глава государства в ходе своего выступления, приуроченного к празднованию 100-летия существования Службы внешней разведки (СВР) России.

Президент также рассказал, что в будущем сотрудники СВР должны будут уделить особое внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией, преступлениями в сфере экономики, а также информационной безопасности. Кроме того, отметил Путин, спецслужбам придется в усиленном режиме обеспечивать более эффективную защиту границ России. «Тем более, учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», — пояснил российский лидер.

20 декабря, в День работника органов безопасности, Путин посетил штаб-квартиру СВР в Москве и возложил цветы к монументу сотрудников ведомства.