Пользователи сети возмутились рекомендации Минздрава Украины отказаться от сала

Министерство здравоохранения Украины посоветовало гражданам воздержаться от употребления сала, масла, жирных молочных продуктов, твердого сыра, жареного мяса, выпечки и картофеля фри. Об этом сообщается на странице ведомства Facebook.

В публикации сказано, что насыщенные жиры и трансжиры могут повышать уровень холестерина в крови, а также способствуют развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Постарайтесь не использовать [в готовке] сало и масло», — говорится в посте. Вместо этого готовить пищу рекомендуется на растительном масле холодного отжима, желательно подсолнечном, оливковом или кунжутном.

В комментариях пользователи сети возмутились отношению Минздрава к салу. «Требую остановить нападки на сало!» — написал один из комментаторов.

«С каких это пор сало вредно для здоровья? Вы там в сосну ударились?» — добавила другая пользовательница.

«За сало можно по лицу. И так 150 гривен за кило. Такое вредное и такое дорогое», — удивился еще один гражданин.

«Ну конечно, это ж традиционнейшая национальная еда украинцев: авокадо, кунжут, оливковое масло, миндаль, пекан, лосось. А сало и сливочное масло — фу, неестественно и очень вредно», — пошутила еще одна женщина.

Несколько человек отметили пользу сала и указали на его свойство поддерживать уровень холестерина в норме.