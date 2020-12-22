Студент с избыточным весом начал «больше потеть» и похудел на 20 килограммов

Студент из индийского города Латур, штат Махараштра, перешел с привычной еды на овощи и фрукты и за три месяца похудел на 20 килограммов. Об этом пишет издание The Times of India.

Омкар Ведпатхак (Omkar Vedpathak) с детства страдал от избыточного веса и к 22 годам весил 98 килограммов при росте 175 сантиметров. «У меня появились проблемы с дыханием, чуть подальше пройду — начиналась одышка, — вспоминает он. — После этого я стал осознавать, насколько у меня нездоровый образ жизни».

Молодой человек начал заниматься бегом и упражнениями со свободными весами, а также полностью поменял свой рацион. Утром он ест только фрукты, днем съедает 200 граммов жареных овощей, миску йогурта, салат и лаваш-чапати, а вечером обедает миской салата, 100 граммами вареного нута и семью кубиками сыра. По его словам, весь секрет в том, чтобы меньше есть и больше потеть. «Это единственная философия, которой я неизменно следовал», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что скрывавшая от друзей зависимость от фастфуда жительница английского города Уоллингфорд, графство Оксфордшир, сумела избавиться от вредных пищевых привычек и похудела на 44 килограмма без походов в тренажерный зал. Она поставила счетчик калорий на телефон и постепенно снизила норму до 1200 калорий в день.