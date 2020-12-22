Найден след гигантского объекта в Солнечной системе

Ученые Юго-Западного университета в США выяснили, что в Солнечной системе существовал гигантский астероид размером с Цереру. Следы объекта были найдены при изучении метеорита, который упал на Землю более десяти лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Исследователи изучили 50-миллиграммовый образец астероида AhS, который взорвался в 2008 году над Суданом и породил метеоритный дождь, состоящий из около 600 метеоритов. Масса AhS составляла девять тонн, а его диаметр — четыре метра. Результаты инфракрасной микроскопии показали, что в образце содержатся гидратированные минералы, в том числе амфиболы, чье присутствие указывает на условия формирования родительского объекта.

По словам ученых, астероид, упавший на Землю, сформировался примерно 4,6 миллиарда лет назад при относительно умеренных температуре и давлении в присутствии воды, а родительским объектом было крупное небесное тело от 643 до почти двух тысяч километров в диаметре.

Ранее сообщалось, что в метеорите, который упал в пустыне Сахара, нашли воду с Марса. Ученые выявили, что минеральный состав метеорита NWA 7533, который упал на землю в 2012 году, показал признаки окисления, свойственного для воды.