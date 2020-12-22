Происходящее в самолете из Москвы в Москву попало на видео

Очевидцы, которым удалось попасть на рейс из Москвы в Москву, показали происходящее в самолете и поделились впечатлениями. Ролики путешественников и членов экипажа опубликовала в закрытом Instagram-аккаунте российская стюардесса.

На первом видео, снятом одним из пассажиров со своего кресла, видно, как пилот проходит между рядов, в то время как другие попутчики снимают его на телефоны. «Билеты на эти два рейса раскупили за восемь минут», — подписала публикацию бортпроводница.

На следующей сториз съемку ведет сама стюардесса и показывает иллюминатор самолета, а за кадром слышно объявление пилота. «В рейсе проводилась целая экскурсия. Пассажиры этого рейса полтора часа кружили над городами Золотого кольца, после чего вернулись в аэропорт, из которого вылетали», — говорится в подписи.

Кроме того, на одном из роликов видно, как пассажиры аплодируют неизвестной бортпроводнице, у которой в день перелета был день рождения. Также член экипажа рассказала, что между путешественниками разыгрывались подарки.

19 декабря российский лоукостер «Победа» сообщил о начале экскурсионных полетов над городами Золотого кольца со взлетом и посадкой в Москве. По словам представителя авиакомпании, предложение пользуется большим спросом. На первый рейс билеты раскупили за восемь минут, на второй — за шесть.

Первые рейсы «в никуда» получили популярность на Тайване летом этого года на фоне пандемии коронавируса. Самолеты делают круг и возвращаются в аэропорт.