Пожарный лишился 157 миллионов рублей из-за вызова на работе

Пожарный из английского города Уэртинг, графство Уэст-Сассекс, лишился выигрыша в 1,57 миллиона фунтов стерлингов (157,4 миллиона рублей) из-за работы. Об этом сообщает газета The Sun.

49-летний Майк Бойд (Mike Boyd) утверждает, что играл в лотерею с числами 6, 9, 13, 24 и 41 каждую неделю в течение двух лет. Однако последний розыгрыш, в котором эта комбинация стала выигрышной, ему пришлось пропустить: из-за вызова на работе он оказался в глухой деревне, в которой не продавали лотерейные билеты.

«Я стараюсь не зацикливаться на этом, но я правда мог помочь многим людям», — отметил Бойд. По его словам, большую часть денежного приза он бы потратил на родителей. «Они всю жизнь работали, и я бы помог им двоим окончательно выйти на пенсию», — пояснил он.

Ранее сообщалось о штукатуре из английского города Лестер, графство Лестершир, который целый год играл в лотерею с одними и теми же числами. Однако в день, когда они оказались выигрышными, его девушка тайно вписала в билет другие номера.

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