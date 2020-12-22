Восемь монахинь из одного монастыря умерли от COVID-19 за неделю

В американской деревне Эльм-Гроув, штат Висконсин, восемь монахинь из одного монастыря умерли от новой коронавирусной инфекции за неделю. Об этом сообщает People.

Все погибшие принадлежали религиозной организации «Сестры школы Нотр-Дам». Они жили вместе с 80 другими монахинями, некоторые из которых тоже болеют COVID-19. Точное число заболевших не сообщается.

Известно, что четыре из восьми покойных умерли в один день.

Глава провинциального отделения «Сестер школы Нотр-Дам» Дебра Сиано (Debra Sciano) отметила, что все погибшие были «примером для подражания». «Я знала их больше 40 лет, что я вхожу в организацию, и они всегда казались мне очень мудрыми. Каждая из сестер была важна не только для нас, они повлияли на жизни множества людей, хотя мы об этом никогда не узнаем», — заявила она.

Сиано подчеркнула, что все монахини строго соблюдали и соблюдают все меры предосторожности: носят маски, держат социальную дистанцию и часто моют руки. Все едят у себя в кельях. Дважды в неделю проводится тестирование на COVID-19.

Первоначально монастырь был основан в 1859 году как приют для сирот, но теперь стал домом престарелых и больных монахинь.

Ранее сообщалось, что в американском штате Западная Вирджиния более 40 членов одной семьи заразились коронавирусом во время похорон. Одна из родственниц покойного пришла с ним попрощаться, будучи больной COVID-19. Она не предупредила других членов семьи и не носила маску и перчатки.