В белорусском Пресс-клубе начались обыски

В Белоруссии начались обыски в офисе Пресс-клуба, его основательницу Юлию Слуцкую задержали в аэропорту, когда она возвращалась в страну из отпуска. Об этом пишет Tut.by.

Обыски также проходят в квартире программного директора Пресс-клуба Аллы Шарко, сообщила Белорусская ассоциация журналистов. Шарко успела сообщить, что силовики ломают дверь ее дома, после чего перестала выходить на связь.

По информации издания, следственные действия проводят сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. Там отказались от комментариев.

«Пресс-клуб Беларусь» является частью международной сети, организует образовательные лекции и семинары для журналистов, проводит исследования. Слуцкая много лет была главным редактором белорусской «Комсомолки», затем — главным редактором «Еврорадио».

В Белоруссии четыре месяца проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов.