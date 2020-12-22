Женщину заставят заплатить семь миллионов рублей за преждевременные роды

Жительница Великобритании родила в американском штате Техас за два дня того, как она должна была вернуться домой. Как сообщает издание Mirror, ее заставят заплатить крупную сумму за медицинские услуги.

11 декабря у 30-летней Эми Коллинз начались преждевременные роды, ей потребовалось экстренное кесарево сечение. Британку госпитализировали и провели операцию, на свет появился мальчик весом 700 граммов. Так как он родился на 24 неделе беременности (нормальная продолжительность беременности — около 38 недель — прим. «Ленты.ру»), его поместили в отделение для недоношенных, где ему продолжают оказывать помощь.

Коллинз планировала вылететь домой, в город Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, 13 декабря. Однако из-за случившегося ей пришлось остаться в США. Врачи выставили ей счет в 100 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей), так как у нее не было местной медицинской страховки. Так как ребенку требуется специализированное лечение, расходы будут только расти.

Коллинз замужем за техасцем Грегом Коллинзом, у нее есть семилетняя дочь от прошлых отношений. Она жила то в США, то в Великобритании последние три года.

Мать Коллинз надеется попасть в США в январе и забрать домой старшую внучку, чтобы облегчить жизнь молодой матери. «Для нас наступили сложные времена: ребенок такой маленький и слабый, а на нас еще и обрушились финансовые проблемы. Я плачу и не могу остановиться», — призналась женщина.

Ранее сообщалось, что американец получил счет на 12,5 тысячи долларов (939 тысяч рублей по текущему курсу) за лечение похмелья после мальчишника. Медсестра дала ему две дозы физраствора и дозу лекарства от тошноты, а также взяла кровь на анализ.