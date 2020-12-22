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Путин присвоил статус ветеранов ВОВ жителям осажденного Севастополя

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) жителям осажденного Севастополя. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации во вторник, 22 декабря.

Теперь награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя» крымчане начнут получать федеральные меры соцподдержки, в частности — ежемесячную денежную выплату, компенсацию расходов на оплату ЖКХ и лекарственное обеспечение.

Изменения внесены в закон «О ветеранах».

Ранее служившим в украинской армии в Крыму военным также присвоили звания ветеранов. Обязательное условие для получения звания «Ветеран военной службы» — проживание на полуострове в момент его присоединения к России в марте 2014 года.

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