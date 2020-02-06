Крымских отставных военных приравняли к российским

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет присваивать звание ветерана тем, кто служил в частях Вооруженных сил Украины в Крыму и Севастополе, когда они входили в состав Украины. Документ, приравнивающий крымских отставных военных к российским, опубликован на сайте нижней палаты парламента в четверг, 6 февраля.

В настоящий момент около тысячи военных не могут пользоваться социальными гарантиями, говорится в тексте закона.

При этом, как отмечают авторы документа, подавляющим большинством они «безоговорочно поддержали и активно участвовали в событиях "Крымской весны" и считали Россию своей Родиной».

Первое чтение документ прошел в июне 2019 года.

Крым присоединился к России по итогам референдума 2014 года. Киев, ряд стран Евросоюза и США не признают результаты голосования, считая полуостров оккупированной территорией. Москва заявила, что все нормы международного права были соблюдены и статус Крыма не является предметом дискуссий.

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