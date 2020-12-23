Армения опровергла передачу высот Азербайджану

Министерство обороны Армении опровергло появившуюся информацию о передаче Азербайджану высот возле Ерасха. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает «Sputnik Армения».

Ерасх находится на границе с Нахичеванской автономной республикой — азербайджанским эксклавом. В соцсетях распространились слухи о том, что 25 декабря Ереван передаст Баку ряд позиций на данном направлении, а военным, несущим боевое дежурство на высотах, якобы приказано покинуть пост.

«Ничего подобного нет. Информация не соответствует действительности», — заявил начальник управления по информации и связям с общественностью Минобороны Армении Геворк Алтунян.

27 сентября начались бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокации. В ходе столкновений азербайджанской армии удалось занять ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Воюющие стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку перешли еще три района.