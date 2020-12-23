Раскрыт новый фактор смертности при коронавирусе

Ученые Ратгерского университета в США раскрыли, что COVID-19 может способствовать вторичным инфекциям крови, которые являются дополнительным фактором тяжелого течения болезни и высокого риска смерти. О новой причине осложнений сообщается в статье, опубликованной в журнале Clinical Infectious Diseases. Кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 375 человек с диагнозом «тяжелый COVID-19». Всего было диагностировано 128 случаев вторичных инфекций кровотока, при этом 92 из них относились к бактериальным.

По словам специалистов, у этих пациентов была высокая вероятность измененного психического состояния, низкого насыщения крови кислородом, септического шока и необходимости в госпитализации в отделении интенсивной терапии. При этом вторичные инфекции чаще возникали у тех больных, которым требовались высокие уровни дополнительного кислорода. Уровень смертности у них достигал 50 процентов.

Причина вторичных инфекций пока остается неизвестной, однако исследователи предполагают, что она как-то может быть связана с частым применением антимикробных препаратов, что само по себе может вести к осложнениям и устойчивым к лекарствам инфекциям.