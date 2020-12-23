Оставшийся без изменений после пластики нос блогерши озадачил ее подписчиков

Австралийка сделала ринопластику и озадачила пользователей сети полученным результатом. Соответствующие ролики появились в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша с никнеймом @nadia.ciccolella разместила видео, в котором показала процесс восстановления после пластической операции и свой «новый» нос. Публикация девушки стала вирусной и набрала почти 77 миллионов просмотров. «Это изменило мою жизнь», — заключила она в описании.

Мнения пользователей разделились: некоторые заявили, что нос героини ролика никак не изменился. «Мне кажется, хирург ее обманул», «Я один не вижу изменений?», «Верните девушке деньги», «Зачем делать операцию, если твой нос не изменился?» — писали они.

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При этом другие комментаторы похвалили блогершу за то, что она не стала кардинально менять его форму, и тем самым сохранила «изюминку» своей внешности. «Не все хотят иметь маленький нос. Девушка просто сделала его более изящным!», «Вау, а мне нравится, что ты сохранила свою этническую изюминку», «Для восстановления после операции нужен год! Тогда и посмотрим на результат», — высказывались юзеры.

Ранее женщина пришла на пластику носа и осталась без части уха. Выяснилось, что во время операции врач удалил Чжао (Zhao) козелок уха без ее ведома. Другие специалисты заявили, что процесс проведения ринопластики никак не связан с удалением козелка, поэтому действия врача оказались неоправданными.