Российский майор получил 13 лет колонии за госизмену

Российский военнослужащий Алексей Сенокосов приговорен к 13 годам лишения свободы по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Об этом в среду, 23 декабря, со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда сообщает ТАСС.

Кроме того, Сенокосов оштрафован на 400 тысяч рублей и лишен звания майора.

12 ноября сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Дмитрия Федоткина по подозрению в госизмене до 10 января 2021 года. Никаких других данных о подозреваемом раскрыто не было, поскольку материалы имеют гриф «Секретно».