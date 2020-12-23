МИД показал видео «капустника» со стихами Лаврова

МИД России показал «капустник», подготовленный к проведенному онлайн-приему с журналистами. Видеозапись опубликована в аккаунте ведомства в Facebook.

В записи смонтированы отрывки выступлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Все знают, что Сергей Лавров пишет стихи, но не все знают, что он ими разговаривает!» — отмечается в начале ролика. Затем идут различные фрагменты речи Лаврова в рифму.

Накануне МИД провел традиционный новогодний прием для представителей российских и иностранных СМИ. В ведомстве отметили, что мероприятие впервые прошло в онлайн-формате, что не помешало дипломатам и журналистам «поздравить друг друга с наступающим Новым годом».

21 декабря глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, подаривший икону главе МИД России Сергею Лаврову, попал в больницу с подозрением на коронавирус. Он виделся с российским министром 14 декабря, когда вручил позолоченную православную икону из Луганска времен Российской империи. Вскоре в МИД России рассказали, что икону вернут дарителям «для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола».