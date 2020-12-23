Россияне показали на видео воздействие норильского мороза на кружку с кипятком

Жители Норильска в Красноярском крае показали на видео, как зимние морозы воздействуют на кружку с кипятком. Запись опубликована в сообществе «Я люблю Красноярск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как россиянин подносит к окну кружку кипятка, от которой идет пар. Высунув руку, он выплескивает воду — жидкость моментально замерзает и «рассыпается». Кружка при этом разбивается и падает — от нее остается лишь ручка. Предположительно, это произошло из-за перепада температур.

Норильским и дудинским школьникам разрешили не ходить в школу в первую смену из-за морозов около минус 48 градусов, пишет «Московский комсомолец».

23-25 декабря на юге Таймырского района в северной части Красноярского края ночью ожидается мороз до минус 55 градусов, на севере центральных районов — до минус 48. В Эвенкийском муниципальном районе и на севере Туруханского района ожидается до минус 55-50 градусов.