Названа доля отказавшихся от корпоративов российских компаний

Эксперты сервиса «СберМаркет» и компании ResearchMe провели исследование и выяснили, сколько российских фирм не планируют проводить корпоративы на Новый год. Об этом сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что более половины компаний — 53 процента — отказались от корпоративов в этом году. При этом коллективы 25 процентов фирм все же планируют отпраздновать Новый год в ресторане. 15 процентов компаний намерены устроить корпоратив в дистанционном формате.

По данным опроса, 46 процентов россиян готовы отказаться от корпоратива ради денежной премии, 27 процентов — отказались бы от него безвозмездно, а 7 процентов респондентов признались, что отказались бы за подарочный сертификат. При этом 20 процентов работников не отказались бы от корпоратива ни по какой причине.

Опрос проводился среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», большинство российских компаний посчитали 2020 год неудачным для их бизнеса, 28 процентов фирм и вовсе назвали его худшим в своей истории. Четверть ожидает, что по итогам года их выручка упадет. По результатам опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».